مكتب الرئيس: قرار إعادة الانتخابات الرئاسية في أبخازيا ينتهك القانون

أكد المكتب الصحفي للرئيس الأبخازي راؤول خاجيمبا، اليوم السبت، أن قرار المحكمة العليا في البلاد بشأن إعادة إجراء الانتخابات الرئاسية ينتهك القانون بشكل واضح وصريح، وسيتم الطعن فيه.

موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان: "لقد تم اتخاذ هذا القرار بشكل ينتهك القانون، وهذا قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الاجتماعي والسياسي الصعب في البلاد. سيتم الطعن في القرار الصادر. بالإشراف على هيئة رئاسة المحكمة العليا لجمهورية أبخازيا، حيث صدر القرار بانتهاكات جسيمة للتشريع الحالي".

وأشار المكتب إلى أن قرار المحكمة العليا يعتمد على الأحداث الأخيرة التي وقعت في البلاد، على خلفية أحداث المباني الحكومية، والاستيلاء على الإدارة الرئاسية والحصار الفعلي لمبنى المحكمة العليا في البلاد.

وبدوره أكد الرئيس خاجيمبا، أنه يمكن حل جميع القضايا في البلاد بالشكل القانوني.

وقال الرئيس في بيان نشر على الموقع الرسمي: "أنا متأكد من أنه سيتم قريبا تسوية جميع الخلافات حول نتائج الانتخابات، المجتمع يتخبط. سيتم تسويتها سلميا وقانونيا".

يذكر أن متظاهرين اقتحموا، يوم الخميس الماضي، مبنى إدارة رئيس أبخازيا راؤول خادجيمبا، مطالبين باستقالته، ويرجع ذلك إلى عدم رضا المتظاهرين عن عمل القضاء بشأن قضية المعارض ألخاس كفيتسينيا، الخاسر في الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى تدني الوضع الاجتماعي والاقتصادي ومستوى الفساد في البلاد.