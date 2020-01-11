إعلام: القبض على "مواطن إيراني" يحمل سكاكين وفأس بالقرب من منتجع ترامب بولاية فلوريدا الأمريكية

قالت شرطة بولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم السبت، إنها ألقت القبض على رجل مسلح بعدد من السكاكين على جسر شمال منتجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "مار لاغو".