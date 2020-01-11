كندا: نطالب إيران بالسماح بدخول فرق دولية للتحقيق بحادث الطائرة الأوكرانية

أكد وزير الخارجية الكندية، فرانسوا فيليب شامباين، أن 57 كنديا هم ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران وليس 63، مشيرا إلى أن هذا الأمر "مؤسف للغاية".

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير: "57 كنديا من بين ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران وليس 63 ".

وأشار الوزير إلى أن العالم يراقب ما ستقوم به إيران بشأن التحقيقات، معربا عن أمله بعدم عبث إيران في مكان سقوط الطائرة.

وأكد الوزير إلى أنه تم تشكيل مجموعة تنسيق دولية بمشاركة بريطانيا وأوكرانيا والسويد بشأن هذه الكارثة.

وطالب الوزير إيران بالسماح لفريق دولي بالدخول إلى إيران، وتفقد مكان وقوع الطائرة للمضي في التحقيقات.