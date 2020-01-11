روحاني: إسقاط إيران الطائرة الأوكرانية مأساة كبيرة وخطأ لا يغتفر

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني أن إيران ستواصل التحقيق في "الخطأ الذي لا يغتفر" الذي أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية ومقتل 176 شخصًا.

وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت أن الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفر عن سقوط الطائرة الأوكرانية ومقتل 176 أشخاص أبرياء.

وقال روحاني في تصريح نشر على التويتر: "خلص تحقيق للقوات المسلحة إلى أنه، لسوء الحظ، أدت الصواريخ التي أُطلقت بسبب خطأ بشري إلى كارثة مروعة للطائرة الأوكرانية ومقتل 176 شخصًا بريئًا. وسيستمر التحقيق في إثبات أسباب هذه المأساة الكبيرة والخطأ الذي لا يغتفر".

وأضاف البيان:"في جو من الترهيب والتهديد من قبل النظام الأمريكي المعتدي، الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ أدى إلى هذه الكارثة الكبيرة".

وتابع البيان: "بالنيابة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أتقدم بأحر التعازي لعائلات ضحايا هذه المأساة المؤلمة"، مؤكدا أنه يتم مقاضاة مرتكبي هذا الخطأ الذي لا يُغتفر.

وتحطمت طائرة بوينغ أوكرانية، صباح الأربعاء، أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف بعد إقلاعها من مطار طهران. وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصا. وكانت الطائرة تقل 167 مسافرا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، إضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.