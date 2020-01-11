بيونغ يانغ: ترامب هنأ كيم بعيد ميلاده لكن لا عودة للمفاوضات

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن سيئول تلقت تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بمناسبة عيد ميلاده.

وقال كيم كي جوان مستشار وزارة الخارجية في البيان إن "كيم ربما يكن الإعجاب لترامب على المستوى الشخصي لكنه لن يقود البلاد على أساس المشاعر الشخصية"، كما نقلت وكالة "رويترز" عن وكالة أنباء كوريا الشمالية.

وتابع قائلا "رغم العلاقات الطيبة بين الزعيمين فمن الخطأ أن تتوقع الولايات المتحدة عودة للمحادثات".

وذكر كبير مستشاري الأمن الرئاسي لكوريا الجنوبية، في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأ رسميا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بمناسبة عيد ميلاده.