"حزب الله": هكذا سيرد حسن نصر الله على مقتل قاسم سليماني

وقال قاسم، في حديث مع التلفزيون الإيراني، إن "نصر الله سينتقم لدماء قاسم سليماني".
— وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) January 10, 2020
وأكد أن "سليماني لم يكن لإيران فقط، بل لكل العالم الإسلامي، ولكل مقاومة ضد عدو أو احتلال"، مشيرا إلى أن "أمريكا ستكتشف أنها ارتكبت حماقة كبرى، وأن حساباتها لتغيير المعادلة هي حسابات خاطئة".
— وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) January 10, 2020
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما ردت إيران عن طريق قصف الحرس الثوري لقاعدتين أمريكيتين في العراق.
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