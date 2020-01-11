"حزب الله": هكذا سيرد حسن نصر الله على مقتل قاسم سليماني

كشف نائب أمين عام "حزب الله"، نعيم قاسم، كيف سيرد الأمين العام للحزب حسن نصر الله، على مقتل قائد "فيلق القدس" اللواء قاسم سليماني، الذي اغتالته واشنطن بغارة جوية في العراق الأسبوع الفائت.

وقال قاسم، في حديث مع التلفزيون الإيراني، إن "نصر الله سينتقم لدماء قاسم سليماني".

— وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) January 10, 2020

​وأكد أن "سليماني لم يكن لإيران فقط، بل لكل العالم الإسلامي، ولكل مقاومة ضد عدو أو احتلال"، مشيرا إلى أن "أمريكا ستكتشف أنها ارتكبت حماقة كبرى، وأن حساباتها لتغيير المعادلة هي حسابات خاطئة".

— وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) January 10, 2020

​وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما ردت إيران عن طريق قصف الحرس الثوري لقاعدتين أمريكيتين في العراق.