بيان من المدعي العام الإيراني حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أصدر المدعي العام الإيراني، اليوم السبت، بيانا حول الطائرة الأوكرانية التي سقطت بالقرب من مطار الخوميني في طهران، يوم الأربعاء الماضي.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن المدعي العام، محمد جعفر منتظري، أوعز إلى المدعي العسكري لتحديد العناصر المسببة لحادث سقوط الطائرة الأوكرانية على الفور.

وذكر البيان أنه "في ضوء البيان الصادر عن الأركان العامة للقوات المسلحة حول الحادث المؤسف لسقوط طائرة الركاب الأوكرانية، صباح الأربعاء الماضي، في ضواحي طهران وأسفر عن مصرع العديد من مواطنينا الأعزاء وغير الإيرانيين، فإننا إذ نعرب عن الحزن العميق لهذه الحادثة الأليمة وتقديم المواساة لذوي هؤلاء الأعزاء المفجوعين، نؤكد ضرورة البت في هذه القضية بالسرعة والدقة والاهتمام اللازم وإنجاز التحقيقات الكاملة لتحديد جميع الأسباب والعناصر المسببة لهذه الحادثة وإعلامنا بالنتيجة من أجل المتابعات اللاحقة".

وكان المرشد الأعلى، علي خامنئي، قد أمر المسؤولين بالإعلان عن نتائج التحقيقات بشفافية وصدق بعد إطلاعه صباح أمس الجمعة على نتائج تحقيقات الأركان بخصوص الطائرة المنكوبة.

وقالت وكالة "فار" الإيرانية إن "المرشد أمر بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي الذي التأم أمس الجمعه، وقرر الإعلان صباح اليوم السبت، عن إسقاط الطائرة بشكل غير متعمد".

وأصدرت هيئة الأركان الإيرانية المسلحة، بيان، في وقت سابق اليوم، أكدت فيه "محاسبة الأطراف المسؤولة عن سقوط" الطائرة الأوكراينة.

وحسب وكالة "مهر" الإيرانية، قالت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان عسكري، إن "الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران الأسبوع الماضي حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة"، منوها إلى أن الجيش كان في أعلى مستويات التأهب وسط التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة.

وتابع البيان: "وفي مثل هذه الحالة، وفي ضوء ما حدث، وبسبب خطأ بشري وبطريقة غير مقصودة أصيبت الطائرة.. نقدم اعتذاراتنا لما حصل"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك".

فيما أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن طهران ستواصل التحقيق في "الخطأ الذي لا يغتفر" الذي أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن "الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفر عن سقوط الطائرة ومقتل 176 أشخاص أبرياء".

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.