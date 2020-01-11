القضاء الإيراني يأمر بتسريع الإجراءات بشأن الطائرة الأوكرانية

أمر رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، بضرورة جمع الوثائق والإسراع في الإجراءات القضائية المتعلقة بشأن حادث إسقاط الطائرة الأوکرانیة المنكوبة.

وأوضحت وكالة "إرنا" أن رئيسي أصدر، اليوم السبت، أمرا موجها إلى رئيس سلطة القضاء العسكري، أعرب فيه عن تعازيه لسقوط ضحايا جراء الحادث، الذي راح ضحيته عشرات المواطنين الإيرانيين ومن جنسيات أخرى.

وأكد على ضرورة جمع الوثائق المتعلقة من هيئة أرکان القوات المسلحة والحرس الثوري ومنظمة الطیران المدني وتسريع الإجراءات القضائية المتعلقة والاستماع لتوضيحات المسؤولين بشأن حادث إسقاط الطائرة الأوکرانیة المنكوبة.

وطالب رئيسي بمحاسبة المسؤولين في الحادث وفقا للتعليمات والشؤون القضائية وإطلاعه بالنتائج.

وتحطمت طائرة بوينغ أوكرانية، صباح الأربعاء الماضي، أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف بعد إقلاعها من مطار طهران. وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصا.

وكانت الطائرة تقل 167 مسافرا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، إضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، السبت، أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن إيران ستواصل التحقيق في "الخطأ الذي لا يغتفر" الذي أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية ومقتل 176 شخصًا.

وأكد روحاني أن الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفر عن سقوط الطائرة الأوكرانية ومقتل 176 أشخاص أبرياء.

وقال روحاني في تصريح نشر على التويتر: "خلص تحقيق للقوات المسلحة إلى أنه، لسوء الحظ، أدت الصواريخ التي أُطلقت بسبب خطأ بشري إلى كارثة مروعة للطائرة الأوكرانية ومقتل 176 شخصًا بريئًا. وسيستمر التحقيق في إثبات أسباب هذه المأساة الكبيرة والخطأ الذي لا يغتفر".