خامنئي: شعرت بثقل أكبر على كاهلي جراء مصيبة الطائرة المنكوبة

وجه المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، القوات المسلحة بمتابعة التقصير في حادث سقوط الطائرة الأوكرانية الأسبوع الماضي، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة في المستقبل.

وقال خامنئي، في بيان نشر على موقعه، اليوم السبت: "بعد الاطّلاع على نتائج أبحاث هيئة الأركان العامّة حول حادثة طائرة الركّاب الأوكرانيّة وثبوت وجود خطأ بشري فيها، شعرت بثقل أكبر على كاهلي جرّاء مصيبة فقدان الركّاب أرواحهم في هذا الحادث المفجع.

وتابع بقوله:"أصدرت تعليمات إلى القوات المسلحة بمتابعة التقصير في هذه الحادثة ومراعاة عدم تكرار مثل هذه الحادثة".

وكان المرشد الأعلى علي خامنئي، قد أمر المسؤولين بالإعلان عن نتائج التحقيقات بشفافية وصدق بعد إطلاعه صباح أمس الجمعة على نتائج تحقيقات الأركان بخصوص الطائرة المنكوبة".

ومن جانبها وأصدرت هيئة الأركان الإيرانية المسلحة، بيان، في وقت سابق اليوم، أكدت فيه "محاسبة الأطراف المسؤولة عن سقوط" الطائرة الأوكراينة.

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.