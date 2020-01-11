جنرال إيراني يكشف الهدف الرئيسي من الهجوم الصاروخي على القاعدة الأمريكية

كشف جنرال في الحرس الثوري الإيراني عن الهدف الرئيسي للهجوم على منشآت عسكرية أمريكية في المنطقة.

قال قائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، إنه بعد هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق، استخدمت وسائل الحرب الإلكترونية، مما جعل من المستحيل إرسال ونقل الصور بواسطة طائرات أمريكية مسيرة.

وفقا له، تسبب هذا في "ذعر الجيش الأمريكي. لم يتمكنوا من تقييم درجة الضرر الناجم عن القصف".

وقال الجنرال: "لقد جعلنا جميع الطائرات المسيرة التي تحلق فوق قاعدة عين الأسد العسكرية خارج سيطرة القوات الأمريكية، وقطعنا اتصالاتهم لفترة من الوقت، الأمر الذي أرعب الأمريكيين، حسبما ذكرت وكالة "فارس".

لاحظ قائد القوات الفضائية والقوات الجوية الإيرانية أن فقدان السيطرة على طائرة MQ-9 Reaper قوض معنويات الأمريكيين أكثر من الهجمات الصاروخية الإيرانية نفسها.

وأوضح الجنرال أيضًا أن طهران التي تقوم بعملية "الشهيد سليماني"، لا تريد أن يؤدي الهجوم إلى سقوط ضحايا بين العسكريين. ومع ذلك، حاولت تحقيق بداية "طرد القوات الأمريكية من المنطقة". وأكد أن هذه ليست سوى العملية الأولى من العمليات المعدة.

وأضاف حاجي زادة "إذا كانت إيران تنوي قتل الجيش الأمريكي، فستخطط لعمليات مع عدد كبير من الضحايا".

تم إطلاق 13 صاروخًا على القواعد الأمريكية، لكن وفقًا للجنرال، فإن إيران مستعدة لإطلاق مئات الصواريخ في الساعات الأولى، كما أعدت آلاف الصواريخ للاشتباكات المحتملة بين الجانبين.

وخلص الجنرال إلى أن "الانتقام الرئيسي، كما ذكر المرشد الأعلى آية الله خامنئي، هو طرد الولايات المتحدة من المنطقة".