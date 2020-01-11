ثوران بركان شينداك في اليابان

وفقا لوكالة الأرصاد الجوية الرئيسة، تم تسجيل الثوران في الساعة 15.05 بالتوقيت المحلي. ارتفع عمود من الدخان إلى حوالي كيلومترين. في منطقة البركان، ارتفع مستوى الخطر إلى المستوى الثالث على مقياس من خمس نقاط.

آخر مرة ثار فيها بركان سندك في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

تم وضع مقياس تحذير من خمسة مستويات لثوران بركان في اليابان. المستوى الثالث يتضمن فرض حظر على التسلق والاقتراب من الجبل.

في الآونة الأخيرة، تكثف النشاط البركاني بشكل ملحوظ في اليابان. في أغسطس/أب من العام الماضي، تم تسجيل ثوران بركان أساما على الحدود بين محافظتي غوما وناغانو في وسط جزيرة هونسيو اليابانية الرئيسية. وقبل ذلك بعام، حدث ثوران غير متوقع في بركان أونتيك في ولاية ناغانو، والذي أودى بحياة 57 شخصًا. بعد شهرين من ذلك، تم تسجيل أعلى مستوى للانبعاث البركاني من بركان أسو في جنوب البلاد منذ 19 عامًا.