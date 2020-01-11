"لماذا تحرجونا".. مذيعة إيرانية تلوم سلطات بلادها

وجهت مقدمة أخبار في التلفزيون الإيراني، اللوم إلى سلطات بلادها بخصوص تكتمها على حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية بضواحي العاصمة طهران.

ولامت إلميرا شريفي، في تغريدة اليوم السبت، على صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" سلطات بلادها عن حالة التكتم حول سقوط الطائرة الأوكرانية.

وقالت "صمتم في الوقت الذي كان ينبغي لكم تقديم الاعتذار والتوضيح! لماذا تحرجونا؟".

در ساعاتی که باید بیایید برای عذرخواهی و توضیح، سکوت کرده اید!



چرا ما را شرمنده مخاطب کردید؟ — Elmira Sharifi (@elmira_sharifi) January 11, 2020

هذا وكان قد أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت أن الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفر عن سقوط الطائرة الأوكرانية ومقتل 176 أشخاص أبرياء.

وقال روحاني في تصريح نشر على التويتر: "خلص تحقيق للقوات المسلحة إلى أنه، لسوء الحظ، أدت الصواريخ التي أُطلقت بسبب خطأ بشري إلى كارثة مروعة للطائرة الأوكرانية ومقتل 176 شخصًا بريئًا. وسيستمر التحقيق في إثبات أسباب هذه المأساة الكبيرة والخطأ الذي لا يغتفر".

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752 — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

وتحطمت طائرة بوينغ أوكرانية، صباح الأربعاء، أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف بعد إقلاعها من مطار طهران. وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصا. وكانت الطائرة تقل 167 مسافرا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، إضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.