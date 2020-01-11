أول تعليق إيراني على تعيين هيثم بن طارق سلطانا لعمان

علقت إيران على وفاة سلطان عمان، قابوس بن سعيد، وتعيين هيثم بن طارق سلطانا جديدا للبلاد.

وذكرت وكالة "إسنا"، ظهر اليوم، السبت، أن السفير الإيراني في العاصمة العمانية، مسقط، محمد رضا نوري شاهروردي، أكد إصدار السفارة بيانا للتعزية بوفاة سلطان عمان، قابوس بن سعيد، وتهنئة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، لتنصيبه سلطانا جديدًا للبلاد.

ونقلت الوكالة عن شاهروردي تعزية بلاده للشعب والحكومة العمانية بوفاة السلطان قابوس، الذي أوضح أنه كان دوما يسعى إلى السلام والاستقرار، وتمتع بعلاقات طيبة مع إيران

وحول تنصيب السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا جديدا لسلطنة عمان، خلفا لقابوس، قال السفير الإيراني في مسقط:

نهنئ السلطان الجديد، ونعلم أنه سيسير على السياسة الخارجية التي رسمها سلطان عمان، قابوس، لما له من فكر بناء وهادف بتقدم الأمور لبلاده وسياستها الخارجية.

وأعلن الديوان السلطاني العماني وفاة سلطان عمان، قابوس بن سعيد، فجر اليوم، السبت، عن عمر ناهز 79 عاما، كما أعلن الديوان السلطاني، الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين، العام والخاص، لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.