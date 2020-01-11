الرئاسة الأوكرانية: اتصال هاتفي بين زيلينسكي وروحاني مساء اليوم

أعلنت الرئاسة الأوكرانية اعتزام الرئيس فلاديمير زيلينسكي إجراء اتصال هاتفي بنظيره الإيراني، حسن روحاني، مساء اليوم على خلفية سقوط الطائرة الأوكرانية في طهران.

كييف - سبوتنيك. وجاء في بيان الرئاسة الأوكرانية، على قناة تليغرام، اليوم السبت: "في يوم السبت الموافق 11 كانون الثاني/يناير، سيقوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتوجيه كلمة إلى الشعب الأوكراني بشأن سقوط الطائرة الأوكرانية في طهران. ستذاع الرسالة المتلفزة بعد مشاورات الرئيس مع مجموعة من الخبراء الأوكرانيين العاملين في موقع المأساة في إيران، والشركاء الدوليين، ومحادثة هاتفية مع رئيس إيران، حسن روحاني، والمقرر إجراؤها في الساعة 17.00 (18:00 بتوقيت موسكو)".

كان قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، أمير على حاجي زادة، قد أقر اليوم بمسؤولية الحرس الثوري عن سقوط طائرة الخطوط الأوكرانية بقصف خاطئ الأسبوع الماضي.

يذكر أن طائرة بوينغ "737-800" تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، والتي كانت متجهة إلى كييف، تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار طهران، صباح يوم أول أمس الأربعاء. ولقي جميع الأشخاص الـ 176، الذين كانوا على متنها، مصرعهم، وهم 167 راكباً، من إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، وتسعة من أفراد الطاقم.