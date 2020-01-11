انفجار قنبلة في رتل قوات أجنبية بجنوب أفغانستان

قال متحدث باسم حلف شمال الأطلسي ومسؤول أفغاني إن قنبلة على الطريق انفجرت أثناء مرور رتل قوات أجنبية بإقليم قندهار بجنوب أفغانستان اليوم السبت، لكن لم ترد على الفور تفاصيل عن سقوط قتلى في الانفجار الذي أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه.

وقال مسؤول عسكري أفغاني كبير في قندهار إن الانفجار وقع في منطقة داند عندما انفجرت العبوة الناسفة في إحدى المركبات المدرعة التابعة للقوات الأمريكية.

وأضاف أن القوات الأجنبية طوقت المنطقة وأبقت القوات الأفغانية بعيدا عن المكان، كما نقلت وكالة "رويترز".

وقال المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي إن الحلف يقيّم الموقف وامتنع عن ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلن قاري يوسف أحمدي المتحدث باسم طالبان مسؤولية الحركة عن الهجوم وقال إن الانفجار أسفر عن مقتل كل الجنود بالمركبة. وعادة ما تعلن طالبان عن سقوط قتلى وتبالغ في الأرقام لدى استهداف القوات الأفغانية والأجنبية.

ورغم هدوء القتال مع تساقط الثلوج الكثيف في الجبال حيث يأخذ مقاتلو طالبان عادة قسطا من الراحة ويعيدون تجميع أنفسهم قبل هجومهم السنوي في فصل الربيع، لا تزال القنابل المزروعة على الطرق تصيب قوات أفغانية وقوات أجنبية متحالفة معها.