روحاني وزيلينسكي يبحثان هاتفيا تفاصيل حادثة الطائرة الأوكرانية في إيران

بحث الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، تفاصيل حادثة الطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي سقطت في إيران صباح الأربعاء الماضي.

طهران - سبوتنيك . وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، إنه "بحث الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي تفاصيل حادثة الطائرة الأوكرانية المنكوبة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، في وقت سابق اليوم السبت، تحمله المسؤولية كاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، فيما أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن طهران ستواصل التحقيق في "الخطأ الذي لا يغتفر" الذي أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن "الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفرت عن سقوط الطائرة ومقتل 176 شخصا بريئا".

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.