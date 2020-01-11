قائدو الطائرة بوينغ التي سقطت في إيران تصرفوا وفقا لتعليمات برج المراقبة

أعلن نائب رئيس شركة الخطوط الجوية الأوكرانية لعمل الطيران، إيغور سوسنوفسكي، أن الطائرة التي سقطت في إيران لم تغير مسارها.

وأضاف سوسنوفسكي: "لم يكن هناك أي تغيير للمسار، وهو الأمر لذي يحاول البعض التلميح إليه"

كييف - سبوتنيك. وقال سوسنوفسكي في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "يتم تنفيذ الطيران المدني على أساي تصريح دولتين، الدولية التي تنفذ شركة الطيران الرحلات إليها، والفضاء الذي يتم إدارته من قبل الدولة التي تحمل الطائرة علمها وتتبع هيئات الطيران الحكومية ، في لحظة إقلاع الطائرة من مطار "بريسبول" لم تتلق الشركة أي معلومات عن تهديد محتمل. ومن مطار طهران أيضا لم تتلق الشركة أي معلومات".

ووفقا له، فإن قائدي الطائرة تصرفوا وفقا لتعليمات برج المراقبة.

وتابع سوسنوفسكي: "لقد قام قائدو الطائرة بتجهيزها وتلقوا الإذن بالإقلاع وتشغيل المحرك، وقد خرجوا من نطاق المطار وفقا لتصريح برج المراقبة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، في وقت سابق اليوم السبت، تحمله المسؤولية كاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، فيما أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن طهران ستواصل التحقيق في "الخطأ الذي لا يغتفر" الذي أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن "الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفرت عن سقوط الطائرة ومقتل 176 شخصا بريئا".

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.