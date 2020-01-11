باحث سياسي: تعويضات ضخمة وضغوط تنتظر إيران بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية

قال الباحث السياسي في الجامعة الفرنسية، حسان القبي، إن "إنكار إيران لحادث إسقاط الطائرة الأوكرانية يأتي في إطار نظريتها السياسية المعروفة، والتي تتمثل في الهروب إلى الأمام، لكن هذه المرة فشلت طهران بسبب تقديم الولايات المتحدة دلائل قاطعة بالصور عن استهداف الطائرة بصاروخ إيراني، في خضم استهداف إيران للقواعد العسكرية الأمريكية في العراق، ردًا على مقتل الجنرال سليماني".

وأضاف القبي في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، قائلًا: "إيران اليوم مطالبة بدفع تعويضات مالية ضخمة لعائلات ضحايا الطائرة، هذا من الناحية القانونية، كما وقع مع ليبيا في حادث طائرة لوكيربي، وهذا يأتي في ظل أزمة اقتصادية داخلية خانقة تواجهها طهران، فضلًا عن الفاتورة السياسية الضخمة التي ستتحملها إيران نتيجة اسقاط الطائرة".

وعن احتمالية استغلال حادث الطائرة الأوكرانية سياسيًا للضغط على إيران، أكد حسان القبي، الباحث في الجامعة الفرنسية، أن الولايات المتحدة ستستغل الواقعة في تشديد الضغط على إيران، علمًا بأنها أول دولة تواصلت مع السلطات الأوكرانية وقدمت لهم معلومات عن مسؤولية إيران عن اسقاط الطائرة، في حين كانت تنفي الأخيرة، متوقعًا زيادة العزلة الإيرانية، خلال الفترة القادمة، بسبب ما سيترتب على حادث الطائرة من تغيير كبير في موقف الاتحاد الأوروبي، الذي كان داعمًا لها في وقت سابق، وفق قوله.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تحمله المسؤولية الكاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، التي سقطت بالقرب من مطار الخميني في طهران، يوم الأربعاء الماضي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زادة، القول إن قواته تتحمل كامل المسؤولية عن الخطأ البشري الذي أسفر عن إسقاط الطائرة الأوكرانية صباح الأربعاء بعد إقلاعها بقليل من مطار الخميني.

وتحطمت طائرة بوينغ أوكرانية، صباح الأربعاء، أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف بعد إقلاعها من مطار طهران. وكانت الطائرة تقل 167 مسافرا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، إضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.