فيديو مذهل لثوران بركان في المكسيك

في صباح يوم الخميس، 9 يناير/كانون الأول، في المكسيك، حدث ثوران بركان بوبوكاتيبيل الأكثر نشاطًا. تم تصوير الفيديو الخاص بالظاهرة الساحرة بواسطة كاميرا ويب مثبتة في منطقة البركان، وتم نشرها على تويتر.

IMPRESIONANTE Ahora desde la vista #Tianguismanalco. Así la espectacular #explosión del Volcán #Popocatépetl esta mañana, 6:31 hrs. Note el rayo que sale de la ceniza.

Link para ver en tiempo real y en vivo:https://t.co/h3QcWIKIcQ



Gracias #CENAPRED



Video Vía #webcamsdemexico pic.twitter.com/dzhmmrsqwS — EsMexico 🇲🇽 (@EsMexico) January 9, 2020

يظهر في الفيديو اللحظة التي بدأ فيها الثوران البركاني، عندما يحدث انفجار في الحفرة وتطلق "شرارات" الحمم البركانية المنصهرة في الهواء، وبعد ذلك ترتفع موجة من الدخان الكثيف.

تجدر الإشارة إلى أن عمود الدخان من الرماد وصل إلى ارتفاع 3 كم.