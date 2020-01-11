ماكرون يعلن بدء إجراء رسمي لفتح تحقيق دولي في تحطم الطائرة الأوكرانية فوق إيران

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، عن بدء إجراء رسمي لفتح تحقيق دولي في تحطم الطائرة الأوكرانية فوق إيران والتي أسفرت على مقتل 176 شخصا.

كييف - سبوتنيك . وقالت الرئاسة الأوكرانية، إن "الرئيس فلاديمير زيلينسكي تحدث إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، واتفقا على مشاركة خبراء فرنسيين في فك شيفرات الصناديق السوداء للطائرة التي سقطت فوق إيران.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للرئاسة الأوكرانية: "اتفق الرئيسان على إشراك خبراء فرنسيين في فك رموز" الصناديق السوداء" للطائرة المنكوبة"، مشيرين إلى سرعة الوقوف على حقيقة هذه المأساة.

ووفقا للبيان، فقد "وعد ماكرون بتعزيز تحقيق شامل في الكارثة وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة". وقال إن "فرنسا بدأت بالفعل إجراءات رسمية لبدء تحقيق دولي مناسب في منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"."

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن في وقت سابق اليوم، تحمله المسؤولية كاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، فيما أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن طهران ستواصل التحقيق في "الخطأ الذي لا يغتفر" الذي أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن "الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفرت عن سقوط الطائرة ومقتل 176 شخصا بريئا".

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.