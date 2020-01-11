ترامب يلوح بالمطالبة بتعويض حال انسحاب القوات الأمريكية من العراق

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعويض مادي على بغداد إذا مضت قدما في طرد القوات الأمريكية من العراق.

وقال ترامب خلال مقابلة مع "فوكس نيوز" اليوم السبت: "يتعين على بغداد دفع تعويض لواشنطن لقيامها ببناء قواعد عسكرية على أراضي هذه الدولة".

وتابع بقوله: "أنفقنا كثيرا من الأموال في العراق ولدينا قاعدة جوية كلف بناؤها مليارات الدولارات.. لن نغادر قبل أن يردوا لنا ما دفعناه".

وأضاف ترامب: "أموالهم موجودة عندنا، لدينا الآن 35 مليار دولار من أموالها المودعة في حسابات مصرفية. أعتقد أنهم سيدفعون، وإلا ستبقى القوات الأمريكية في العراق".

وفي وقت سابق، صوت البرلمان العراقي لإلزام الحكومة "بالعمل من أجل إنهاء وجود جميع القوات الأجنبية على الأراضي العراقية"، في أعقاب الضربة الجوية المثيرة للجدل على القائد الإيراني قاسم سليماني.