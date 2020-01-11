زلزال قوته 4.7 درجة يضرب منطقة قرب إسطنبول

ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم السبت، أن زلزالا بلغت قوته 4.7 درجة ضرب منطقة قريبة من مدينة إسطنبول، مشيرة إلى أن مركز الزلزال في منطقة سيليفري.

وقالت دائرة الطوارئ "وقع زلزال بقوة 4.7 درجة في الساعة 16:37 مساء (13:37 بتوقيت جرينتش) في منطقة بحر مرمرة".

#عاجل | إدارة الكوارث والطوارئ التركية تعلن عدم ورود بلاغات عن أضرار عقب الهزة الأرضية في بحر مرمرة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 11, 2020

​ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الهزات شعر بها السكان في جميع أنحاء أكبر مدينة في تركيا. ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر.