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16:37 11 يناير/ كانون الثاني 2020
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    إحياء ذكرى ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران

    الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بتحقيق شفاف وشامل في حادث الطائرة الأوكرانية

    © REUTERS / Valentyn Ogirenko
    العالم
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    الموضوع:
    تحطم الطائرة الأوكرانية في طهران (60)
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    طالب الاتحاد الأوروبي طهران، اليوم السبت، بإجراء تحقيق شامل في كارثة طائرة الخطوط الأوكرانية التي أقرت طهران بإسقاطها عن طريق الخطأ، ما تسبب في مقتل جميع ركابها وطاقمها.

    القاهرة - سبوتنيك. وقال الاتحاد في بيان، إنه "يقر بما جاء في البيانات التي أدلت بها السلطات الإيرانية وتحملها مسؤولية  لتحطم الطائرة الخطوط الجوية الأوكرانية".

    وتابع البيان أنه "في ضوء الالتزامات التي أعلنها الرئيس الإيراني حسن روحاني، يتوقع الاتحاد الأوروبي مواصلة إيران التعاون بشكل كامل وإجراء تحقيق شامل وشفاف يتوافق مع المعايير الدولية حول كيفية وقوع تلك المأساة".

    حطام الطائرة المنكوبة من طراز بوينغ 737 في طهران، إيران 8 يناير 2020
    © Sputnik . The Iranian Red Crescent Society
    باحث سياسي: تعويضات ضخمة وضغوط تنتظر إيران بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية
    وحث البيان على "اتخاذ إجراءات مناسبة لضمان عدم تكرار ذلك الحادث المريع".

    وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، بدء إجراء رسمي لفتح تحقيق دولي في تحطم الطائرة الأوكرانية فوق إيران والتي أسفرت على مقتل 176 شخصا.

    ووعد ماكرون بتعزيز تحقيق شامل في الكارثة وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة". وقال إن "فرنسا بدأت بالفعل إجراءات رسمية لبدء تحقيق دولي مناسب في منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو".

    وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن في وقت سابق اليوم، تحمله المسؤولية كاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، فيما أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن طهران ستواصل التحقيق في "الخطأ الذي لا يغتفر" الذي أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن "الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفرت عن سقوط الطائرة ومقتل 176 شخصا بريئا".

    وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

    الموضوع:
    تحطم الطائرة الأوكرانية في طهران (60)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    تحطم الطائرة, تحقيق, الاتحاد الأوروبي, إيران
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