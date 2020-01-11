تعزية إسرائيلية بوفاة سلطان عمان

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن خالص التعازي بوفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد، وعبر عن أمله بتعزيز الاستقرار في المنطقة في ظل حكم خلفه السلطان هيثم بن طارق.

وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه مساء اليوم السبت: "أتقدم بالتعازي للشعب العماني وأشارك في حزنه العميق إثر رحيل السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله".

وأضاف: "وجه السلطان الراحل قبل عام دعوة لزوجتي ولي للقيام بزيارة هامة ومؤثرة للغاية لعمان، عرض خلالها مساعدته في دفع السلام والاستقرار في المنطقة قدما"، مؤكدا أن السلطان الراحل "كان زعيما عظيما عمل دون هوادة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقتنا حيث أصبحت سلطنة عمان تحت قيادته دولة مركزية ومتقدمة".

وتابع نتنياهو: "أهنئ السلطان الجديد هيثم بن طارق على تعيينه وأرحب بتصريحاته التي أكدت على استمرار السياسة الخارجية العمانية وعملها من أجل تحقيق السلام في المنطقة".

يشار إلى أن السلطان الراحل قابوس استقبل في مسقط أواخر العام 2018 رئيس الوزراء الاسرائيلي حيث أفادت وكالة الأنباء العمانية أن الزيارة هدفت لدفع عملية السلام في المنطقة.