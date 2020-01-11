روحاني لرئيس وزراء كندا: إيران مستعدة للتعاون في حادث الطائرة الأوكرانية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، استعداد بلاده الكامل للتعاون دوليا للوقوف على أسباب حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي سقطت، الأربعاء الماضي.

طهران - سبوتنيك. جاء ذلك بحسب ما ذكره موقع الرئاسة الإيرانية، مساء اليوم السبت، مشيرة إلى أن ذلك جاء، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو.

وقال روحاني: "إيران على استعداد كامل للتعاون الدولي لمعرفة السبب الدقيق لهذه الحادثة، ومستعدة لتقديم جميع التسهيلات القنصلية اللازمة في هذا الشأن".

وأضاف: "إيران سعت منذ اللحظات الأولى لسقوط الطائرة للوقوف على الأسباب ووصلنا إلى السبب خطوة خطوة وسوف نضع ذلك أمام الرأي العام".

وأكد الرئيس الإيراني أن منطقة الشرق الأوسط "بلغت مرحلة حساسة وبالغة الخطورة بعد تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في شؤونها".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت 11 يناير/ كانون الثاني 2019، تحمله المسؤولية الكاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، التي سقطت بالقرب من مطار الخميني في طهران، يوم الأربعاء الماضي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زادة، القول إن قواته تتحمل كامل المسؤولية عن الخطأ البشري الذي أسفر عن إسقاط الطائرة الأوكرانية صباح الأربعاء بعد إقلاعها بقليل من مطار الخميني.

وتابع "الطائرة الأوكرانية أعطت إشارات للرادارات على أنها صاروخ كروز مما دفع المضادات الإيرانية لإسقاطها"، مضيفا: "أنظمة الدفاع الجوي كانت على أعلى مستوى من الاستعداد بسبب التوتر مع أمريكا، لذلك كان يكفي ضغط زر واحد لإطلاق الصواريخ".