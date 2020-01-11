أوكرانيا: طهران قدمت وعودا بمحاسبة كل المتورطين في حادث تحطم الطائرة

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن طهران قدمت وعودا بمحاسبة كل المسؤولين عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران الأسبوع الماضي والذي أسفر عن مقتل نحو 180 شخصا كانوا على متنها، مشيرا إلى أنه طالب نظيره الإيراني باستعادة جثث الضحايا من الجنسية الأوكرانية.

وأضاف البيان أن روحاني "قدم وعودا بمحاسبة كل المتورطين في هذا الحادث".

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية مساء اليوم السبت، أن زيلينسكي تحدث هاتفيا مع نظيره الإيراني حسن روحاني، حيث "قد روحاني اعتذاره عن المأساة التي أودت بحياة 176 شخصا، واعترف أن الحادث كان بسبب خطأ بشري".

في السياق ذاته، أشار البيان إلى أن زيلينسكي طالب روحاني باستعادة جثث الأوكرانيين ضحايا الحادث، وقال "من المهم للغاية بالنسبة لنا إعادة جثث الضحايا الأوكرانيين، بحلول الأسبوع المقبل، حتى يتمكن أقاربهم من توديعهم".

وتابع البيان أنه "تم الاتفاق أن ترسل وزارة الخارجية الأوكرانية قائمة إلى إيران تتضمن الخطوات المقبلة، في ذلك الجوانب القانونية لتسوية قضية التعويضات".

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن في وقت سابق اليوم، تحمله المسؤولية كاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، فيما أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن طهران ستواصل التحقيق في "الخطأ الذي لا يغتفر" الذي أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن "الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفرت عن سقوط الطائرة ومقتل 176 شخصا بريئا".

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.