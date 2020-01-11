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21:14 11 يناير/ كانون الثاني 2020
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    الصندوق الأسود

    لحظات ما قبل الكارثة... 6 معلومات عن "الصندوقين الأسودين"

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    تحطم الطائرة الأوكرانية في طهران (64)
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    أعلنت إيران، اليوم السبت، أنها سترسل الصندوقين الأسودين، للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى فرنسا، لاستكمال فحصها بصورة دقيقة، رغم إعلان الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تحمله المسؤولية الكاملة عن تحطم الطائرة.

    وسقطت الطائرة الأوكرانية، بالقرب من مطار الخميني في طهران، يوم الأربعاء الماضي، ونشرت  وكالة "رويترز" تقريرا، يجب على عدة أسئلة توضح أهمية الصندوقين الأسودين، ودورهما داخل الطائرة، وكيف يعملان، ومتى يمكن الحصول على بيانات الطائرة بعد الكارثة.

    1- ما هو الصندوق الأسود؟

    هي أجهزة خاصة بتسجيل كل ما يحدث على متن الطائرة من تفاصيل دقيقة منذ تشغيلها حتى عودتها، ورغم أن لونها "برتقالي" إلا أنها تحمل اسم "الصندوق الأسود" لارتباطها بكوارث الطائرات، لأنها تحمل الدليل الوحيد، الذي يمكن الاعتماد عليه في كشف سر الكارثة بعد وقوعها.

    حطام الطائرة المنكوبة من طراز بوينغ 737 في طهران، إيران 8 يناير 2020
    © Sputnik . The Iranian Red Crescent Society
    إيران تقرر إرسال الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى فرنسا
    ويقول مؤرخون، إن تاريخ اختراع هذا الصندوق يرجع إلى خبير أسترالي يدعى ديفيد وارن، في خمسينيات القرن الماضي.

    ويوجد نوعان من الصناديق هما صندوق تسجيل الأصوات داخل قمرة القيادة ويطلق عليه "GVR"، والصندوق الآخر الخاص بتسجيل بيانات الطيران بصورة عامة ويطلق عليه "FDR".

    2- ما حجم الصندوقين الأسودين؟

    يزن الصندوقين الأسودين 4.5 كغم ويضم 4 مكونات:

    - إطار معدني مصمم لحماية جهاز التسجيل وتسهيل استعادة البيانات منه بعد الكارثة.

    - لاسلكي يعمل تحت الماء يمكنه إرسال الإشارات من تحت الماء لتسهيل عملية العثور على الصندوق الأسود بعد الكارثة.

    - لب معدني لحماية ذاكرة البيانات، مصنوع من الصلب أو التيتانيوم، ويمكنه تحمل صدمات هائلة تصل إلى 3.4 أضعاف الجاذبية الأرضية.

    - يوجد داخل اللب المعدني شريحة ذاكرة بحجم ظفر الأصابع.

    3- كيف يتم معالجة بيانات الصندوقين الأسودين؟

    يستخدم المتخصصين طرقا في غاية الدقة خلال محاولة استرجاع البيانات، حتى لا يتسبب ذلك في إزالة أي من البيانات نتيجة حدوث خطأ ما، خلال عملية تنزيل البيانات ونسخها.

    ويقول خبراء إيرانيين وغربيين، إن إيران لديها أجهزة لتفريغ بيانات الصندوقين الأسودين، عندما يتم العثور عليهما في حالة جيدة، وليس في حالة تعرضهما للتلف.

    ولا يمكن الاستفادة من البيانات بمجرد استخراجها من الصندوقين الأسودين، لأنها تكون عبارة عن بيانات مشفرة، تحتاج إلى فك تشفيرها وتحويلها إلى بيانات يمكن قراءتها.

    ويستخدم الخبراء في الوكالات الغربية الكبرى، المختصة بهذا الشأن، تقنيات تحليل خاصة، تمكنهم من اكتشاف أي أصوات غير عادية مثل أصوات الانفجارات أو الصدمات.

    4- ما المعلومات المتاحة؟

    يعتمد حجم البيانات، التي يتم توفيرها من الصندوقين الأسودين، على طريقة التصنيع أن موديل الجهاز، بحسب "رويترز"، التي أشارت إلى أن الصندوق الموجود في قمرة قيادة الطائرة الأوكرانية، يحتوي على ساعتين من التسجيلات، على 4 قنوات منفصلة، يمكنها تسجيل الأصوات، وأي نوع من الضوضاء، التي تنتج عن تعرض الطائرة لأي خطر.

    5- من يملك بيانات الصندوقين الأسودين؟

    في حالة الطائرة الأوكرانية، تكون إيران هي صاحبة القرار، في ذلك، وقد أعلنت التعاون مع أوكرانيا في هذا الشأن، بينما تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بتحقيق مستقل.

    ويمكن لكبار المحققين الاستماع لتفريغ التسجيلات الخاصة بالصندوقين، قبل نسخها وترجمتها إذا تطلب الأمر، ثم ختمها.

    6- ما الوقت اللازمة لفحص الصندوقين الأسودين؟

    يقول بعض المحققين، إنه يمكن الحصول على بيانات الصندوقين الأسودين، خلال ساعات أو أيام، لكن في هذا الحالة لا تكون البيانات مكتملة ولا تخبر القصة كاملة، لأن الفحص المعمق يحتاج إلى عام أو أكثر للحصول على كل التفاصيل بدقة.

    الموضوع:
    تحطم الطائرة الأوكرانية في طهران (64)

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    الكلمات الدلالية:
    الصندوق الأسود, أوكرانيا, إيران, تحطم طائرة ركاب
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