رئيس الوزراء الكندي يدعو إيران إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية

دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إيران إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن مقتل نحو 180 شخصا بينهم مواطنين يحملون الجنسية الكندية.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي اليوم السبت "إيران مدعوة إلى تحمل مسؤوليتها عن هذه الحادثة المأساوية"، مضيفا "ينبغي وقف حالة التصعيد التي تشهدها المنطقة، وتركيزنا الآن منصب على العمل على اعتماد تحقيق شفاف بخصوص هذه الطائرة وتعويض الضحايا".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زادة، القول إن قواته تتحمل كامل المسؤولية عن الخطأ البشري الذي أسفر عن إسقاط الطائرة الأوكرانية صباح الأربعاء بعد إقلاعها بقليل من مطار الخميني، مشيراً إلى أن "الطائرة الأوكرانية أعطت إشارات للرادارات على أنها صاروخ كروز مما دفع المضادات الإيرانية لإسقاطها".

وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن طهران قدمت وعودا بمحاسبة كل المسؤولين عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران الأسبوع الماضي والذي أسفر عن مقتل نحو 180 شخصا كانوا على متنها، مشيرا إلى أنه طالب نظيره الإيراني باستعادة جثث الضحايا من الجنسية الأوكرانية.