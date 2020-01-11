وكالة: ارتفاع حصيلة الهجوم على قاعدة عسكرية بالنيجر إلى 89 قتيلا

ارتفعت حصيلة الهجوم على قاعدة عسكرية بالنيجر، الذي وقع الخميس الماضي، إلى 89 قتيلا، وفقا لمصادر أمنية.

نقلت وكالة "رويترز"، أن أربعة مصادر أمنية، ذكرت، اليوم السبت، أن عدد قتلى هجوم شنه مسلحون "يشتبه بأنهم متشددون إسلاميون"، على قاعدة عسكرية بالنيجر، ارتفع إلى 89 على الأقل.

ولفت إلى أن هذا الرقم تجاوز بفارق كبير محصلة هجوم الشهر الماضي، على عسكريين أيضا أودى بحياة 71 جنديا ليصبح أكبر هجوم على القوات المسلحة بالبلاد خلال سنوات.

وكانت الحكومة في النيجر، قالت، يوم الخميس إن 25 جنديا قتلوا مضيفة، أنها صدت هجوما في بلدة تشيناجودرار شنه مهاجمون يستخدمون عربات ودراجات نارية.

لكن أربعة مصادر، قالت إن 89 عسكريا على الأقل قتلوا في الهجوم ودفنوا، اليوم السبت، في العاصمة نيامي.