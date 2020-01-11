فرنسا: فك شفرة الصناديق السوداء للطائرة المنكوبة يتم في أوكرانيا

أعلن المكتب الفرنسي لتحقيق أمن الطيران المدني، اليوم السبت، أنه سيتم فك شيفرة الصناديق السوداء لطائرة بوينغ التي أُسقطت في إيران على الأراضي الأوكرانية.

وقال ممثل المنظمة على صفحته تويتر: "يؤكد مكتبنا مشاركته في العمل الفني الخاص بفك تشفير الصناديق السوداء، وسيتم هذا العمل في أوكرانيا".

⚠️Accident @Boeing #737 UR-PSR @fly_uia on 08/01/20 / @BEA_Aero confirms it will attend the CVR & FDR technical work that will be done in #Ukraine / Any communication on the timeline & investigation progress is the responsibility of Iran’s AAIB authorities. — BEA ✈️ 🚁🛩 🇫🇷 (@BEA_Aero) January 11, 2020

ووفقًا للخبير، "المعلومات حول كيفية إجراء التحقيق تقع ضمن اختصاص منظمة الطيران المدني الإيراني".

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن في وقت سابق اليوم، تحمله المسؤولية كاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، فيما أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن طهران ستواصل التحقيق في "الخطأ الذي لا يغتفر" الذي أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن "الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفرت عن سقوط الطائرة ومقتل 176 شخصا بريئا".

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.