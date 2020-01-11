مقتل 11 مهاجرا بينهم 8 أطفال بعد انقلاب قاربهم قبالة ساحل غرب تركيا

أعلنت وسائل إعلام رسمية تركية، اليوم السبت، أن 11 مهاجرا بينهم 8 أطفال لاقوا حتفهم بعد انقلاب قاربهم قبالة الساحل الغربي لتركيا.

وبحسب وكالة "الأناضول"، فأن 8 آخرين تم إنقاذهم من البحر قرب بلدة تشيشمي على ساحل بحر إيجة.

#عاجل | انتشال جثامين 11 مهاجرا بينهم 8 أطفال وإنقاذ 8 آخرين غرق قاربهم في بحر إيجة غربي #تركيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 11, 2020

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تعد واحدة من نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يسلكون الطريق البحري إلى أراضي الاتحاد الأوروبي في عام 2015، حيث فر كثيرون من الصراع والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وجرى تقييد الحركة بشكل كبير بموجب اتفاق عام 2016 بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.