ملكة بريطانيا تستدعي الأمير هاري لحضور "اجتماع أزمة"

استدعت إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، حفيدها الأمير هاري لعقد اجتماع أزمة وبحث الترتيبات المستقبلية الخاصة به وبزوجته ميغان في أعقاب إعلان الزوجين فجأة أنهما سيتخليان عن مهامهما الملكية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في قصر بكنغهام القول إنه من المقرر عقد الاجتماع غدا الاثنين في منزل ساندرينغهام، الذي تملكه الملكة إليزابيث في منطقة نورفولك بشرق إنجلترا بحضور الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني ووالد هاري والأمير وليام شقيق هاري.

