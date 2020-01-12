الخارجية الإيرانية: ننتظر تقريرا من الأمن بشأن احتجاز السفير البريطاني في طهران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أنها تنتظر تقريرا من قوات الأمن بشأن تفاصيل احتجاز السفير البريطاني في طهران لعدة ساعات خلال مشاركته في احتجاجات بطهران أمس السبت.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، عن مصادر في الخارجية أن "الوزارة بانتظار تقرير الأجهزة الأمنية بشأن تفاصيل احتجاز وإطلاق سراح السفير البريطاني في طهران ماك إير، مؤكدة أنه تم إبلاغ السفير خلال احتجازه بالاحتجاج على حضوره في التجمع.

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية أفادت أن قوات الأمن أطلقت سراح السفير البريطاني لدى طهران راب مك اير، بعد احتجازه لساعات بتهمة "تحريض طلبة تظاهروا دون أذن من السلطات أمام جامعة أمير كبير" في العاصمة طهران.

فيما وصف وزير خارجية بريطانيا دومينك راب، احتجاز السفير روبيرت ماكير في طهران دون أساس أو تفسير يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأضاف: "الحكومة الإيرانية في لحظة فارقة، بإمكانها الاستمرار في وضع المنبوذ مع كل ما يستتبع ذلك من عزلة سياسية واقتصادية أو اتخاذ خطوات لوقف تصعيد التوتر وانتهاج طريق دبلوماسي مستقبلا".