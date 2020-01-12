التلفزيون الإيراني: أمير قطر يصل إلى طهران لإجراء مباحثات مع القادة

أعلن التليفزيون الإيراني، وصول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة طهران لإجراء مباحثات مع المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس حسن روحاني.

وبحسب التلفزيون الإيراني، "يتوقع أن يبحث أمير قطر في طهران العلاقات الثنائية وآخر التطورات على صعيد المنطقة والعالم".

وأجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الخميس الماضي، اتصالا هاتفيا، بالرئيس الإيراني حسن روحاني، فيما نسب بيان الرئاسة الإيرانية للشيخ تميم قوله إن قطر لن تنسى موقف إيران من العقوبات المفروضة على الدوحة.

من جانبه، قال روحاني إن "تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة مهم جدا بالنسبة لإيران"، معتبرا أن "السبيل الوحيد للحفاظ على أمن المنطقة هو توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين الجيران ومنع تدخلات الأجانب".

وكان وزير خارجية قطر، محمد عبد الرحمن آل ثاني، قال الأربعاء الماضي، إن بلاده تتابع عن كثب مستجدات الأحداث في العراق، وتسعى للتنسيق مع الدول الصديقة لخفض التصعيد.

وأضاف وزير الخارجية القطري، على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "نتابع عن كثب مستجدات الأحداث في العراق وما تمر به المنطقة من مرحلة حاسمة تتطلب تكاتف الجهود لا تناحرها وتقديم الجماعة والتعددية لا الأحادية في إيجاد الحلول ومد جسور التواصل".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، استهداف قواعد أمريكية في العراق بعشرات الصواريخ، مؤكدا أن العملية تأتي انتقاما لمقتل القائد العسكري، قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني، وأطلق على العملية اسم "الشهيد سليماني".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة، 3 يناير/ كانون الثاني، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.