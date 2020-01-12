"70 يوما من العذاب" حتى في الأعياد... بالقرائن محامي غصن يدين اليابان

أعلن المحامي تاكاشي تاكانو في مدونة له نشرها على "فيسبوك" أمس السبت، أن رئيس شركة "نيسان" السابق كارلوس غصن، قد خضع لاستجواب استمر لحوالي 7 ساعات في طوكيو دون توكيل محام له.

ونشر تاكانو في مدونته قائمة رسمية لأوقات استجواب غصن في اليابان، والتي تشير إلى أن غصن قد تعرض لأوقات استجواب طويلة تصل إلى 7 ساعات.

وتضمنت القائمة أوقات استجواب غصن من تاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 إلى 11 يناير/كانون الثاني 2019 والتي كشفها النائب العام الياباني.

وتضمنت القائمة أوقات استجواب غصن من بداية الاستجواب وحتى نهايته ومن ضمنها أوقات الاستراحة.

وبحسب القائمة فقد تعرض غصن على مدى 70 يوما من دون استراحة لاستجواب يومي لمدة 7 ساعات، من ضمنها إجازات عيد الشكر ورأس السنة، في ظل غياب المحامين.

وأضاف تاكانو أنه أخبر غصن أنه لا يتوقع محاكمة عادلة في اليابان، لكنه أكد له أن فرص البراءة كانت كبيرة لأن الأدلة ضده كانت ضعيفة للغاية.

وكان الرئيس التنفيذي السابق لشركة "نيسان" قال في مقابلة مع صحيفة "النهار" اللبنانية: "أعلم أني عبء على لبنان، لكني خرجت من اليابان لأن كل الاتهامات الموجهة ضدي كانت ملفقة".

وأضاف غصن "الأفضل أن يكون الحكم صادرا من اليابان، لكني خرجت من اليابان لأن الأمر كان صعبا أن أصل للعدالة هناك".

وفر غصن من اليابان إلى لبنان الشهر الماضي، بعد احتجازة في اليابان بتهم الربح غير المشروع وخيانة الأمانة واختلاس الأموال، فيما نفى غصن جميع التهم الموجهة إليه، وأثارت حادثة فراره الكثير من التوتر بين اليابان ولبنان.