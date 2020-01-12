نتنياهو يدعو بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى الانضمام للعقوبات الأمريكية على إيران

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى الانضمام إلى الجهود الأمريكية في فرض عقوبات على إيران، وتفعيل العقوبات الأممية ضد طهران.

القدس -سبوتنيك. وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: "أدعو بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى الانضمام إلى الجهود الأمريكية لفرض عقوبات على إيران، كما ينبغي أن تلجأ تلك الدول إلى مجلس الأمن لتفعيل العقوبات التي تم اعتمادها هناك".

ورحب نتنياهو قائلا "بقيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات جديدة وصارمة للغاية على هذا النظام".

وكرر نتنياهو تأكيده أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية".