طهران: لم نطلب من "قوى المقاومة" الرد نيابة عنا على مقتل سليماني

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الأحد، أن طهران لم توص أحد "باتخاذ خطوات بالوكالة ضد أمريكا" كرد على مقتل قاسم سليماني.

واعتبر ربيعي في تصريح لوكالة "فارس" أن الأمريكيين يشعرون بالقلق على قواتهم في المنطقة من انتقام "فصائل المقاومة" قائلا "إننا لم نوص أحداً باتخاذ خطوة بالوكالة" منوها إلى "أن الأمريكيين يعربون لنا عن قلقهم عبر وسائط مختلفة".

© AP Photo / UNCREDITED تتعلق بإسرائيل… إعلام: تفاصيل جديدة عن اغتيال سليماني وأشار ربيعي إلى أن إيران تعلن عن عملياتها بشكل صريح "كعملية عين الأسد واستهداف الطائرة الأمريكية المسيرة وإيقاف السفينة".

وأضاف أن إيران لا توصي أحدا باتخاذ خطوة ما، مبينا أنه "اذا أرادت أمريكا إزالة هواجسها فعليها سحب قواتها وتوجيه رسالة إلى بلدان المنطقة بهذا الشأن".

وتشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا شديدا بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية اغتيال قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، بغارة أمريكية لطائرة مسيرة بجانب مطار بغداد الدولي.

وردت إيران على عملية الاغتيال بإطلاق عشرات الصواريخ البالستية على قاعدتين أمريكيتين، من بينها قاعدة "عين الأسد" وأعلنت أمريكا عدم سقوط ضحايا بسبب الرد الإيراني.