في مسعى للتهدئة... وزير الخارجية الباكستاني يزور إيران والسعودية

يجري وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الأحد، زيارة إلى إيران، ومن ثم إلى السعودية، في مسعى للتخفيف من حدة التوتر المتصاعد في المنطقة.

وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، بأن "التطورات الأخيرة تضر بشكل كبير بالسلم والأمن في منطقة متقلبة أصلا، وتؤكد على الحاجة لبذل جهود فورية وجماعية للتوصل إلى حل سلمي"، وذلك حسب صحيفة "داون" الباكستانية.

وأكد البيان، أن "قريشي سيبلغ إيران باستعداد باكستان لدعم جميع الجهود التي تسهل حل الخلافات والنزاعات بالسبل السياسية والدبلوماسية"، مضيفا أن "وزير الخارجية سيعقد اجتماعا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وبعدها سيتوجه إلى السعودية الاثنين لإجراء محادثات مع وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان".

وتأتي الزيارة، في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط عقب مقتل الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بطائرة أمريكية مسيرة في بغداد، وإقرار إيران بأنها أسقطت طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ فقتلت 176 شخصا هم جميع من كانوا على متنها.