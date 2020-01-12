وزير خارجية أيرلندا: الاتحاد الأوروبي لن يهرع إلى مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا

أعلن وزير الخارجية الأيرلندي، سايمون كوفيني، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي لن يهرع لإجراء مفاوضات مع بريطانيا لتسوية علاقتهما في مرحلة ما بعد خروج لندن منه.

وقال الوزير لوكالة "بي.بي.سي" البريطانية إن "الاتحاد الأوروبي سيتعامل مع ذلك على أساس الحصول على أفضل اتفاق ممكن".

وأضاف الوزير كوفيني: "اتفاق منصف ومتوازن لضمان أن تتمكن بريطانيا والاتحاد الأوروبي من التعامل كأصدقاء في المستقبل، لكن الاتحاد الأوروبي لن يتعجل في ذلك".

وحددت بريطانيا موعدا نهائيا صارما في ديسمبر/ كانون الأول 2020 للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي، مراهنة على أن وضع خروجها من الاتحاد الأوروبي مجددا على شفا الهاوية سيجبر بروكسل على التحرك سريعا لإبرام اتفاق.