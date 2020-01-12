إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة

سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، ظهر اليوم، الأحد، دون إبداء أي أسباب.

ونشرت صحيفة "معاريف" العبرية، ظهر اليوم، الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي، أفادت من خلاله بإطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.

אזעקת צבע אדום בנחל עוז: לא בוצע ירי רקטי לעבר ישראל, בצה"ל בודקים האם האזעקה הופעלה בעקבות בירי מקלעים. https://t.co/rZXUztxkrH — מעריב אונליין (@MaarivOnline) January 12, 2020

وأوردت الصحيفة أنه لم تفعل صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة بسبب إطلاق قذائف صاروخية، دون ذكر تفاصيل أخرى.

متابعة للتقارير عن تفعيل صافرات الإنذار في #غلاف_غزة فالحديث ليس عن تفعيلها بسبب إطلاق قذائف صاروخية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 12, 2020

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "متابعة للتقارير عن تفعيل صافرات الإنذار في غلاف غزة، فالحديث ليس عن تفعيلها بسبب إطلاق قذائف صاروخية".