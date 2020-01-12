تركيا: جميع الأطراف ملتزمة بوقف إطلاق النار في ليبيا وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، التزام جميع الأطراف في ليبيا وسوريا بوقف إطلاق النار، منذ إعلانه حتى هذه اللحظة.

وفي بيان لها نشرته وكالة "الأناضول" لاحظت الدفاع التركية "أن الأطراف تعمل على الالتزام بوقف إطلاق النار منذ إعلانه في ليبيا وإدلب، ويبدو الوضع هادئا باستثناء حادث أو اثنين فرديين".

وأضافت الوزارة في بيانها أنها تتابع عن كثب عملية وقف إطلاق النار في كل من ليبيا وإدلب السورية.

وكان قد صدر بيان مشترك للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، دعيا من خلاله لوقف إطلاق النار في ليبيا منذ منتصف ليل أمس السبت.

ومن جهة أخرى اتفق الجانبان التركي والروسي على وقف إطلاق النار في منطقة "خفض التصعيد" في إدلب اعتبارا من اليوم.

وكان قد أعلنت كل من حكومة الوفاق الليبية، والجيش الوطني الليبي، في بيانات منفصلة اليوم الأحد، وجود بعض الخروقات لعملية وقف إطلاق النار، مع التزامهم بالاتفاق الذي أعلنته موسكو وأنقرة.