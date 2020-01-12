تايلند: المعارضة تنظم مهرجان سباقي كرسالة اعتراض على عمل الحكومة

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن آلاف العدائين التايلانديين وصلوا إلى متنزه عام في ​بانكوك​ بملابس رياضية للمشاركة قبيل شروق ​الشمس​ في مهرجان الركض ضد الدكتاتورية.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن المنظمين أن أكثر من عشرة آلاف شخص سجلوا أسماءهم للمشاركة في المهرجان اعتراضا على النهج الحكومي".

ولفتت الوكالة إلى أن "المشاركين نادوا بهتافات مطالبة بالديمقراطية ومطالبة باستقالة الحكومة التايلندية أثناء ركضهم وسط وجود بسيط ل​قوات الأمن​".

وجاء مهرجان الركض بعد تجمع سياسي نظمه المعارض البارز، أناتورن غوانجرونغ رانجكيت، الذي كان أكبر تجمع شهدته البلاد منذ انقلاب عام 2014 عندما استولى برايوت الذي كان قائدا للجيش في ذلك الوقت على ​السلطة​ من ​حكومة​ مدنية.