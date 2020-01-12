تايلند: المعارضة تنظم مهرجان سباقي كرسالة اعتراض على عمل الحكومة

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن المنظمين أن أكثر من عشرة آلاف شخص سجلوا أسماءهم للمشاركة في المهرجان اعتراضا على النهج الحكومي".
Thousands of people joined a rally in #Thailand to #protest against the #military-backed government and call for more political #freedom @bloomberg https://t.co/iOrGYUA54g via @bpolitics— Murray Hiebert (@MurrayHiebert1) January 12, 2020
ولفتت الوكالة إلى أن "المشاركين نادوا بهتافات مطالبة بالديمقراطية ومطالبة باستقالة الحكومة التايلندية أثناء ركضهم وسط وجود بسيط لقوات الأمن".
وجاء مهرجان الركض بعد تجمع سياسي نظمه المعارض البارز، أناتورن غوانجرونغ رانجكيت، الذي كان أكبر تجمع شهدته البلاد منذ انقلاب عام 2014 عندما استولى برايوت الذي كان قائدا للجيش في ذلك الوقت على السلطة من حكومة مدنية.
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