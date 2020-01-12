شاهد... كيف استقبل روحاني أمير قطر في طهران

استقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مراسم رسمية جرت في قصر "سعد آباد" بطهران بعد ظهر اليوم الأحد.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إنه بعد عزف النشيد الوطني للبلدين في مراسم الاستقبال الرسمية هذه، تفقد الرئيسان روحاني والشيخ تميم حرس الشرف.

وفور الانتهاء من مراسم الاستقبال جرت المحادثات بين الرئيسين الإيراني والقطري، بحضور وفدي البلدين رفيعي المستوى.

ووصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى طهران اليوم الأحد في زيارة يلتقي خلالها الرئيس حسن روحاني.

وأجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الخميس الماضي، اتصالا هاتفيا، بالرئيس الإيراني حسن روحاني، فيما نسب بيان الرئاسة الإيرانية للشيخ تميم قوله إن قطر لن تنسى موقف إيران من العقوبات المفروضة على الدوحة.

🔴🎥 نخستین سفر امیر قطر به ایران

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«‌شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» با استقبال رسمی روحانی وارد کاخ سعدّباد شد تا پشت درهای بسته با یکدیگر گفت‌وگو کنند. این نخستین باری است که امیر قطر پس از انتخاب شدن به این سمت از سال ۲۰۱۳ به ایران سفر می‌کند.



‌ pic.twitter.com/DGrERO8PYY — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 12, 2020

من جانبه، قال روحاني إن "تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة مهم جدا بالنسبة لإيران"، معتبرا أن "السبيل الوحيد للحفاظ على أمن المنطقة هو توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين الجيران ومنع تدخلات الأجانب".

وكان وزير خارجية قطر، محمد عبد الرحمن آل ثاني، قال الأربعاء الماضي، إن بلاده تتابع عن كثب مستجدات الأحداث في العراق، وتسعى للتنسيق مع الدول الصديقة لخفض التصعيد.

© REUTERS / Official Presidential Website الرئيس الإيراني حسن روحاني يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في طهران

وأضاف وزير الخارجية القطري، على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "نتابع عن كثب مستجدات الأحداث في العراق وما تمر به المنطقة من مرحلة حاسمة تتطلب تكاتف الجهود لا تناحرها وتقديم الجماعة والتعددية لا الأحادية في إيجاد الحلول ومد جسور التواصل".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، استهداف قواعد أمريكية في العراق بعشرات الصواريخ، مؤكدا أن العملية تأتي انتقاما لمقتل القائد العسكري، قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني، وأطلق على العملية اسم "الشهيد سليماني".

© REUTERS / Official Presidential Website الرئيس الإيراني حسن روحاني يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في طهران

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة، 3 يناير/ كانون الثاني، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.