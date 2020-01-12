أول تعليق لنتنياهو على إسقاط الطائرة الأوكرانية

علق رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على إسقاط الطائرة الأوكرانية، خلال الجلسة الحكومية الأسبوعية، ظهر اليوم، الأحد.

واتهم نتنياهو إيران بالكذب على المجتمع الدولي بخصوص الطائرة الأوكرانية المنكوبة، مؤكدا عزم بلاده على منع طهران من تطوير وامتلاك أسلحة نووية.

قلت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية:



"إيران لا تقمع شعبها وتركز ممارسة الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط فحسب، بل هي تسببت أيضا في مقتل ١٧٦ شخصا ثم أخفت ذلك وكذبت للمجتمع الدولي. نتقدم بأحر التعازي لعائلات القتلى. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 12, 2020

وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي مقولته:

أود أن أقول مرة أخرى - إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية.

وادعى نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الأحد، أن "إيران لا تقمع شعبها وتمارس الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط فحسب، بل وتسببت أيضا في مقتل 176 شخصا، ثم أخفت ذلك، وكذبت على المجتمع الدولي"، مضيفا أنه يتقدم "بأحر التعازي لعائلات القتلى".

وحول المظاهرات الإيرانية، تابع نتنياهو، قائلا:

أشير إلى شجاعة الشعب الإيراني الذي يتظاهر في الشوارع مرة أخرى ضد هذا النظام. الشعب الإيراني يستحق الحرية ويستحق أن يعيش بأمان وبسلام، فهذا كل ما حرمهم النظام منه.

رئيس الوزراء نتنياهو يعزي الشعب العماني إثر رحيل جلالة السلطان #قابوس بن سعيد رحمه الله ويؤكد أنه يعمل يوميا على تعزيز وتطوير العلاقات الإسرائيلية العربية وأن الفرص لتطويرها أكبر اليوم من أي وقت مضى. pic.twitter.com/Zs5bxq4vL5 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 12, 2020

ولفت نتنياهو في تصريحاته إلى زيارته لمسقط، ولقائه بسلطان عمان الراحل، السلطان قابوس بن سعيد، قبل حوالي عام، قائلا:

عقدت لقاء مؤثرا للغاية مع جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله. كان هذا أحد اللقاءات التي أثرت علي أكثر من غيرها.

وقدم نتنياهو تعازيه للشعب العماني وتهنئته للسلطان الجديد، هيثم بن طارق، على تنصيبه، وعلى تصريحاته بأن السياسة الخارجية التي انتهجها السلطان قابوس مستمرة.

يذكر أن طائرة أوكرانية من طراز بوينغ 737 قد سقطت بعد دقائق من إقلاعها صباح الأربعاء الماضي من مطار "الإمام الخميني"، جنوب غرب العاصمة، طهران، ما أدى إلى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167 شخصا وغالبيتهم إيرانيون والطاقم المؤلف من 9 أفراد، فيما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، أمس السبت، بعد إجراء التحقيقات اللازمة، بأن الطائرة سقطت بصاروخ أطلقه الدفاع الجوي إثر خطأ بشري وغير متعمد.