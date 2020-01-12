السراج في قصر دولما بإسطنبول للقاء أردوغان

بدأ في العاصمة التركية، إسطنبول، لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في قصر دولما بهشته.

ويجري في هذه اللحظات لقاء مغلق بين أردوغان والسراج، ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الرئاسة التركية حول مجريات اللقاء، بحسب "الأناضول".

ويأتي اللقاء بعد إعلان حكومة الوفاق بدء وقف إطلاق النار في طرابلس، من خلال بيان رسمي أعلن عنه المجلس الرئاسي صباح اليوم.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، هدوء حذرا بعد الهدنة التي وافقت عليها الأطراف والتي دعا إليها الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان.

وكانت حكومة الوفاق الوطني، أفادت في بيان لها، أنه استجابة لدعوة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعلن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج "وقف إطلاق النار الذي بدأ من الساعة 00,00" الأحد، مشددة مع ذلك على حقها "المشروع في الدفاع عن النفس بالرّد على أي هجوم أو عدوان قد يحدث من الطرف الآخر".

فيما قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في فيسبوك "تعلن القيادة العامة وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية اعتبارا من الساعة 00:01 الموافق 12 يناير".