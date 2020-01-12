كندا تعلن عن "واقعة" في محطة نووية... وترسل تنبيهات إلى الهواتف المحمولة للسكان

أبلغ إقليم أونتاريو الكندي اليوم الأحد عن "واقعة" في محطة بيكرينغ النووية لتوليد الكهرباء قرب تورونتو، لكنه قال إنه لا يوجد تسريب غير طبيعي للنشاط الإشعاعي.

وحسب "رويترز" قال الإقليم في رسالة تنبيه أرسلت إلى الهواتف المحمولة للسكان "طاقم الطوارئ يتعامل مع الموقف".

وأضاف أن من يسكنون بالقرب من المحطة، على شواطئ بحيرة أونتاريو التي تبعد نحو 50 كيلومترا شرقي وسط تورونتو، ليسوا بحاجة لاتخاذ أي إجراءات وقائية في هذه المرحلة.