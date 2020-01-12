رئيس وزراء كندا يحضر مراسم تأبين ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية

يشارك رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، اليوم الأحد، في مراسم قد تكون الأكبر في بلاده لتأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت في إيران، في حادث راح ضحيته 57 كنديا أغلبهم من أصول إيرانية.

وأكد مكتب ترودو، بحسب وكالة "رويترز"، أن رئيس الوزراء سيلقي كلمة أثناء المراسم المقرر إقامتها في ملعب لكرة السلة يسع نحو 1700 شخص بمدينة إدمونتون في غرب كندا. وكان 13 من ضحايا الحادث يعيشون في المدينة.

وسيحضر المراسم وزير الشؤون الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين.

وقال ترودو، في مؤتمر صحفي بمدينة أوتاوا أمس السبت، "لا يزال لدى كندا والعالم العديد من الأسئلة التي ينبغي الإجابة عليها".

وأضاف "من الضروري قطعا أن تشارك كندا في هذا التحقيق. نتوقع التعاون الكامل من السلطات الإيرانية".

وستقام مراسم التأبين في إدمونتون بعد أيام من الحزن في كندا ووقفات بالشموع في عدة مدن. ومن المقرر إقامة مراسم تأبين في تورونتو أيضا اليوم الأحد.

وكانت طائرة أوكرانية من طراز بوينغ 737 قد سقطت بعد دقائق من إقلاعها، صباح الأربعاء الماضي من مطار "الإمام الخميني" جنوب غرب العاصمة طهران، ما أدى إلى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167 شخصا وغالبيتهم إيرانيون والطاقم المؤلف من 9 أفراد، فيما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أمس السبت، بعد إجراء التحقيقات اللازمة، بأن الطائرة سقطت بصاروخ أطلقه الدفاع الجوي إثر خطأ بشري وغير متعمد.