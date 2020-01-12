وزير الدفاع الأمريكي: ترامب ما زال منفتحا لمحادثة إيران حول "طريق جديد للأمام"

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الرئيس دونالد ترامب "ما زال منفتحًا لإجراء محادثات مع إيران حول "طريق جديد للأمام".

وحسب "أسوشيتد برس" صرح وزير الدفاع مارك إسبر اليوم الأحد بأن إدارة ترامب "لا تتوقع المزيد من الهجمات العسكرية الإيرانية ردا على الضربة الأمريكية التي قتلت أقوى جنرال في الجمهورية الإسلامية".

وقال الوزير الأمريكي إن الحكومة الإيرانية تتعرض لتهديد داخلي بعد إسقاطها طائرة ركاب مدنية أوكرانية.

وأوضح إسبر في حوار مع CBS الأمريكية "يمكنك أن ترى الشعب الإيراني يقف ويدافع عن حقوقه، وتطلعاته إلى حكومة أفضل".

وعبر إيرانيون عن غضبهم من إسقاط طائرة أوكرانية يوم الأربعاء والتوضيحات "المضللة" لكبار المسؤولين في أعقاب ذلك مباشرة.

Defense Secy. Mark Esper (@EsperDod) says he believes an attack against the US was imminent and “days away” ahead of the strike against Qasem Soleimani. #CNNSOTU pic.twitter.com/795KEO386K — State of the Union (@CNNSotu) January 12, 2020

وفي وقت لاحق حملت الحكومة اللوم على إطلاق النار، قائلة إنه كان حادثًا مأساويًا.

وقتل بتحطم الطائرة جميع الأشخاص الـ 176 الذين كانوا على متنها، ومعظمهم من الإيرانيين والكنديين الإيرانيين.

وقال إسبير إن فيلق القدس الإيراني لا يزال يشكل تهديداً في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لكن الهجمات المحددة التي قال إنها خطط لها قائد قوة القدس الراحل الجنرال قاسم سليماني، تم تعطيلها.

NEWS: @EsperDod tells @margbrennan he "didn't see" specific evidence showing Iran planned to strike 4 U.S. embassies, despite @realDonaldTrump saying an attack at multiple embassies was “imminent." Watch more of Esper's interview on @FacetheNation today. pic.twitter.com/1Nud8waok1 — Face The Nation (@FaceTheNation) January 12, 2020

كما قال إسبر إن عرض إدارة ترامب للتفاوض على صفقة نووية جديدة مع إيران دون شرط مسبق لا يزال قائما.