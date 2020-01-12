إعلام: الإيرانيون يواجهون حدثا هو الأول من نوعه منذ 40 عاما

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن حدث هو الأول نوعه يواجهه الشعب الإيراني منذ 40 عاما.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، الأحد، أن اغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني، هو حدث جديد من نوعه، ومختلف على الشعب الإيراني ككل، وبأن طهران أمام حدث دراماتيكي ربما لم تواجهه من قبل طيلة هذه السنوات.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن الإيرانيين يتمنون ظهور رئيس أمريكي جديد بدلا من الرئيس الحالي، دونالد ترامب، خلال الانتخابات الأمريكية الرئاسية هذا العام، حيث يصلى الإيرانيون لفوز الحزب الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية، بدلا من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب.

ويشار إلى أن قائد فيلق "القدس" الإيراني، اللواء قاسم سليماني، قتل في غارة أمريكية في الثالث من الشهر الجاري، استهدفته وقيادات في الحشد الشعبي العراقي، على رأسهم أبو مهدي المهندس، بالقرب من مطار بغداد في العراق.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".

وردا على عملية الاغتيال، شنت إيران هجوما بالصواريخ الباليستية على قاعدتي "عين الأسد" في محافظة الأنبار، و"الحرير" في أربيل، الأربعاء الماضي، حيث تتواجد قوات أمريكية.