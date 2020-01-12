هيئة الطيران المدني الإيرانية تعتذر عن المعلومات الخاطئة التي أعلنتها حول الطائرة الأوكرانية

أعتذزت هيئة الطيران المدني الإيرانية عن المعلومات الخاطئة التي أعلنتها حول حادثة الطائرة الأوكرانية.

وقالت الهيئة "نعتذر بصدق لجميع المواطنين الذين كانوا حريصين على معرفة أخبار الطائرة الأوكرانية المنكوبة وشهدوا التناقضات في الأخبار".

وأوضحت "لم نتعرض لأي ضغوط ولم ينصحنا أي أحد بإخفاء الواقع كما لم يكن لدينا أي نية لتغيير الواقع".

وأضافت "أعلنا المعلومات الأولية التي توفرت لدينا ونأسف لعدم صحتها".

يتبع...